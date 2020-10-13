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Номер: 226928
2020-10-13 16:32:21 (GMT +4 часа)
Продавец:Апиора Организация: ООО АПИС Сфера: Магазин Находится: Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород
Мёд каштановый цена 1150 руб. Мёд в сотах цена 1100 руб. Мёд акациевый цена 590 руб.
Интернет-магазин натуральной продукции Апиора предлагает мёд и продукты пчеловодства, а также лечебные и косметические товары, в состав которых входят пчелопродукты. Более 7 лет ответственной работы, свыше 20 тысяч выполненных заказов, доставка по всей России, возможен наложенный платеж / оплата при получении, кроме дальних регионов страны. Более подробно на сайте интернет-магазина!
Цены актуальны на момент подачи объявления: Каштановый мёд - 1150 руб/кг Акациевый мёд - 590 руб/кг Липовый мёд - 650 руб/кг Гречишный мёд - 550 руб/кг Донниковый мёд - 520 руб/кг Чернокленовый мёд - 520 руб/кг Взбитый крем-мед 250 мл с ягодами/фруктами/орехами - 210 руб/шт Мёд в сотах - 350 руб за ~300 г Деревянные ложки для мёда - 50 руб/шт
Пчелопродукты: Нативное маточное молочко в термосе 1 г - 300 руб, 15 г - 1490 руб Адсорбированное маточное молочко 8 г - 170-190 руб, 50 г - 490-570 руб Пыльца 100 г - 250 руб, 500 г - 690 руб Перга 100 г - 390 руб, 500 г - 1190 руб Прополис 20 г - 190-220 руб Водный экстракт прополиса различных объемов от 15 мл до 350 мл